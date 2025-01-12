Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2025 13:12
2025 YILI İSTEĞE BAĞLI NAKİL ÇALIŞMASI HAKKINDA

Merhaba arkadaşlar.

7 yıldır 3. Bölge mülhakat adliyesinde zabıt katibiyim.

Yıllardır merkez adliyeye geçmek için talepte bulunuyorum, 3 kez uygun görüşe rağmen merkez adliyeye mevcut kadro durumu nedeniyle talebim komisyon tarafından reddedildi.

Bu süreçte farklı komisyonlarda becayiş arayışlarım da oldu lakin bulamadım.

Son olarak da 2023 yılında sözleşmeliyken kadroya geçmemizle birlikte havuz tayinlerine başvuru yaptım.

Bir önceki yıl çalıştığım adliyede 13 zabıt katibi varken 2 kişinin havuz başvurusu kabul olmuştu.

Ancak 2023 yılında adliyede 24 katip varken (yeni alımlar, ücretsiz izinden dönenler oldu) sadece bir kişi havuzla gitti bir kişi geldi. (Puanı benden yüksekti yazdığı yerde münhal boş kadro 8di. ) Yazdığım yerlerde örnek veriyorum münhal boş kadro durumu 15'ken listeye baktığımda o adliyeye 3 kişi gitmiş 3 kişi gelmiş. Benim çalıştığım yerde de münhal kadro durumu 5'ti. Bir kişi gitti bir kişi geldi. Açıkçası merak ettiğim geçmiş yıllardaki örnekleriyle kıyasladığım vakit acaba kadrolu personelin isteğe bağlı nakil başvuruları becayiş gibi bir sisteme mi döndü? Listelere baktığımda böyle bir durum olabileceğini sezinledim.

Konuyu çok uzattım farkındayım. Tecrübeli arkadaşların bu konudaki bilgilerini paylaşmalarını rica ediyorum. Ayrıca bu yıl hangi ayda başvurular açılır tahminlerinize göre merak ediyorum. 2024 yılında pek az sayıdaki personelin yer değiştirdiğini gözlemlediğim için benim gibi bekleyen çok personel olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim.


JetKatip
12 Ocak 2025 13:16

***Düzeltme***2024 yılında havuza başvurdum, yılı yanlış yazmışım.

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