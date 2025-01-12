KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


12 Ocak 2025 13:20
Varis pomem

Arkadaşlar bacağımda damar çıkıkligi var yani varis diyorlar doktora felan gitmedim hiç bir ağrı da hissetmedim şuana kadar geçenlerde arkadaş dedi yani bu genel sağlık ta falan kontrol ediyorlar mı yoksa e nabiza göre mi bakiyorlar

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