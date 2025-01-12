Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2025 13:23
Askerlikte Muafiyet?

Sjögren Hastalığı askerlikten muaf sayılır mı, bilen cevaplayabilir mi?

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