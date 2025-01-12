Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


12 Ocak 2025 14:14
Uydurmalar,hayaller,mitler,doğru bilinen yanlışlar..
BÜYÜK YALANLAR veya PALAVRALAR yahut da ALDATMALAR..(Uzak,yakın tarih..) 1-1000 yıllık kardeşlik..(Güya kader birliği, gönül birlikteliği..Falan,filan..) 2-Halkın kendi kendini idare ettiği masalı veya safsatası.. 3-Derin devlet,üst akıl,gizemli cemiyetler,gizli tarikatlar.. 4-Evrim teorisi ve komünizm.. 5-Kayıp Mu kıtası ve Atlantis medeniyeti.. 6-ADOLF HİTLER..(Ki sadece bir figürandı veya piyondu..) 7-Dünyayı 13 yahudi kökenli ailenin yönetiyor olduğu hikayesi.. 8-Uzaylılar.. 9-2.Katerina ile Baltacı Mehmet Paşa aşkı..(Tamamen kurgu ve düzmece..) 10-Faiz sebep enflasyon netice önermesi..Hadi buna da değinelim..(Sanki üzerine ciltler dolusu kitap yazmış da bu kanıya varmış..) 11-İlk insanların ağaç kovuklarında yaşaması, avcılık ve toplayıcılık ile geçinmesi.. 12-Newtonun başına elma düştükten sonra yer çekimi kuvvetini bulduğu veya hamamda suyun kaldırma kuvvetinin keşfedildiği.. 13-AKP ve dış güçler arasında devam edip giden tuhaf ilişki.. 14-Micheal Jackson ın son konserinde Müslüman olduğunu ilan edeceği ve bu sebeple suikast ile öldürüldüğü efsanesi.. 15-BOP projesi..(Yani büyük ortadoğu projesi..) 16-Eşitlik,hürriyet,kardeşlik sloganları.. 17-Aya seyahat.. 18-Kızılderililerin Türk kökenli olduğu iddiası..(Hatta finliler ve macarların da..) 19-Çin sarayının 40 kişilik Kürşat ve askerleri tarafından basılması, Çin seddinin Türk korkusu sebebiyle inşa edilmesi.. 20-İyi uykular...

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