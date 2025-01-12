Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ocak 2025 14:28
eksik hesap yapan TUİK e dava açan emekli hakime kulak verelim.

emekli yargıtay uyesi ve yargıtay Onursal üyesi sn. Seyfettin Çilesiz ve avukatı tarafından TUİKe açılan dava devam etmektedir. emekli dernekleri ve bazı sandıkların da mudahillik talebi kabul edildi. Seyfettin bey twiter profilinde emekliler için sgk ya emekli maaslarinin duzeltilmesj icin gönderilecek dilekçeyi paylasti.

dilekçe link

https://x.com/scilesiz52/status/1878121808098136272

Bu da avukati Ali beyin mudahillik kabulüne ilişkin paylaştığı ara karar linki

https://x.com/av_gundogan/status/1874769940856865252

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