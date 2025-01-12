KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2025 14:57
Astsubay Göz derecesi muhabere Kara kuvvetleri

Muhabere Göz Şartı

MERHABA, muhabere astsubaylık için göz derecesi kaçtır göz sağlık sınırı nedir

Piyade komondo tankçı topçu için 1-1 biliyorum lakin muhabere farklı diye okumuştum bilgisi olan yardımcı olabilir mi

Muhabere yedek sınıf olarak mı geçiyor ? Cevaplar için teşekkürler

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