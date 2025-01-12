Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ocak 2025 15:27
Psikiyatri c dilimi

Merhaba psikiyatri c dilimi verdi heyet raporda kontrol süresi vermedi . Personel büro sen ayda bir kontrole git diyebilir mi


m.kardes
Şube Müdürü
12 Ocak 2025 15:32

C dilimi tedavi süreci, tekrar sevk ederler diye biliyorum


ikosunbabasi
Aday Memur
12 Ocak 2025 15:51

Bi yanlisin var.psikiyatri de c dilimi tedavi surecinde verilir.6 aylik tedavi sonrasi ya b yada d verilie


xyzs
Şef
12 Ocak 2025 16:40

Bana da A verdiler

Toplam 3 mesaj

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