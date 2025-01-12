Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ocak 2025 16:09
Emniyet Genel Müdürlüğüne öneriler

1.İstanbul polisliği

İstanbul herkesin bildiği üzere başta kiralar yüzünden maddi olarak en zor şehir ve en çok personel ihtiyacı olan şehir, yıllardır çevremde her sene şark isteyen ama çıkmayan bir sürü memur olduğu gibi şarka gitmek isteyemip zorla gönderilen de bir sürü memur var, ama çoğunluğu istanbul'dan gitmek istiyor ve şark dönüşü İstanbula gelmek istiyor diye kabul edersek çünkü bilindiği üzere batı tercihlerinde istanbul tek zorunlu tercih olarak yer alıyor önem vermemiz gereken kişiler bir şekilde İstanbulu sevmese de mecburiyetten(bunlar bir şekilde ev almış yaşıyor,ailesi istanbul'da ayrılmak istemiyor ya da çoluğuna çocuğuna bakıyor, eşi çalışıyor başka bir şehirde iş bulamayacak vb konulardan İstanbul'dan gitmek istemeyen düzenini kurmuş bir kesimde var, şimdi hal böyle olunca gitmek istemeyen personeli zorma gönderip gitmek isteyeni göndermemek personele ve yaşam şartlarına yük oluyor işin içinden çıkamıyor ya da çıkmak için her yolu deniyor.

Bu bizim bir problemimiz peki çözüm olarak fikir ney İstanbul polisliği, belli kriterler koyarak ya mesela amir puanı 4 üzeri, durdurma cezası olmayan, en az 5 yıllık vb çoğaltılabilir olan memurların süreli sözleşme gibi de yapılabilir 5,10 senelik ya da extra olaylar terör vb haricinde devam edecek şekilde de yapılabilir idare ile memur arasında anlaşma yaparak polisin istanbul polisi olup belli bir süre şarka gitmemesi idare mesela min:10 yılda istanbulda kalıcaksın gibi şart koşabilir, ya da hiç şarka gitmemesi bu hiç şarka gitmemesi bir problem gibi gözükse de gerçekten değil çoğu insan İstanbul'dansa şarkı istiyor gönüllü şark veren,ipka vermeyen insanlar buna örnek ve istanbulun toplam polis sayısı 30 bin desek bunu isteyen 10 bin çıkar çıkmaz tabi buna min süre koyarak yani memur istanbul polisliğine imza atıp 2 sene sonra ben gitmek istiyorum dememeli ki belli bir düzen olsun(extram şeyler hariç tabi) mesela 15 yıl istanbulda kalmayı kabul edicek,30 binde 10 bin bu şekilde memur olsa şarktan

istanbula zorunlu tercih olmaz ya da çok azalır, şarka gitmek isyenler şarka gidebilir, istanbul polisi olanlar da her sene gideceğiz korkusu olmadan yaşarlar, İstanbul sayı itibari ile bunu kaldırır İstanbul'a gelmek isteyen herkes yine gelir, yeni başlayan memur için İstanbul yine oluyor ama şarktan dönen insan tercih dışı İstanbulda yapamıyor maddi ve manevi olarak kaldıramıyor.


Sghl
Aday Memur
12 Ocak 2025 16:09

2.Atamalarda puan sistemi(bunun şarktan dönenlere uygulanacağı şeklinde haberler var doğru bir biçimde yapılırsa faydalı olur)

Bilindiği üzere her il aynı yaşam standartlarında değil şarkını sivasta,erzurum,erzincan da yapmış bir insan ile şırnak,muş,hakkari,bitlis de yapmış memur tercih yaparken aynı olmamalı her ilin kendine özgü puanı olup batı tayinlerinde o puana göre tercih yapılmalı şark merkez ve ilçeleri de farklı puanlarda olmalı.


Sghl
Aday Memur
12 Ocak 2025 16:10

3.Becayiş ama farklı şekilde

Bu fikir idareye maddi yük yüklemeyen ve kaybedeni olmayan bir fikir, şarklar açıklandı atama yönetmeliğine göre herkesin yeri gideceği yer belli oldu, sonrasında sistem üzerinden memura 3 seçenek verilerek kendisine çıkan ili yazıp istediği onun yerine istediği 1 ya da 3 ya da 5 vb ili yazarak sisteme kaydedip sistem üzerinden kimle değiştiği belli olmadan değişmeleri, örnekle açıklamak gerekirse

Ahmet'e çıkan il MUŞ istediği il artvin

Mehmete'e çıkan il Mardin istediği il Muş

Yasin'e çıkan il Artvin istediği il Mardin

Örnek karışık gibi gözükse de program çok daha karmaşık eşleştirmeler yapılabilir bura da idare sayı olarak her il için istediği sayıda personeli alacağı için birşey kaybetmeyecek, personel isterse çıkan ili başka bir ille değişmeyi deneyecek toplam sayı düşünüldüğünde eşleşen sayısı az olmayacaktır, 10 kişiden 3ü 4ü olsa kar kardır toplam 15 binden 4 bin kişi olsa bile yeter, kimsenin kaybedeceği bir şey yok şarklar açıklandıktan sonra ki 1 hafta bu iş için yeterli ve en güzel zamandır tabi ki daha da geliştirilebilir.

Yukarıda yazdıklarım aklıma gelenler 


Sbz1dftd
Şef
12 Ocak 2025 16:34
uzun yazma kısa öz bir cümle ile ne demek istiyorsun yaz ne saçmalıyon anlamadım

Demir355
Memur
12 Ocak 2025 16:55
yazdıklarında haklısın ama direkt yönetici olarak mesleğe başlayan kişiler temelden meselelere bakamaz. örneğin avm te müdür olarak başladıysan , güvenlik temizlik vs çalışmadıysan oradaki sıkıntıları bilemezsin. istişarede yok. 3-4 defa bu tarz tayinde vs değişiklik oldu önrümüz yeterse görürüz gene değişir. ha ne değişti derseniz ilk batıdan başlayanlar oldu, bir ara ilk doğudan oldu sonra bir ara karadeniz. bölge derken şimdide puan sistemi
Toplam 4 mesaj

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