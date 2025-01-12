Emniyet Genel Müdürlüğüne öneriler

1.İstanbul polisliği

İstanbul herkesin bildiği üzere başta kiralar yüzünden maddi olarak en zor şehir ve en çok personel ihtiyacı olan şehir, yıllardır çevremde her sene şark isteyen ama çıkmayan bir sürü memur olduğu gibi şarka gitmek isteyemip zorla gönderilen de bir sürü memur var, ama çoğunluğu istanbul'dan gitmek istiyor ve şark dönüşü İstanbula gelmek istiyor diye kabul edersek çünkü bilindiği üzere batı tercihlerinde istanbul tek zorunlu tercih olarak yer alıyor önem vermemiz gereken kişiler bir şekilde İstanbulu sevmese de mecburiyetten(bunlar bir şekilde ev almış yaşıyor,ailesi istanbul'da ayrılmak istemiyor ya da çoluğuna çocuğuna bakıyor, eşi çalışıyor başka bir şehirde iş bulamayacak vb konulardan İstanbul'dan gitmek istemeyen düzenini kurmuş bir kesimde var, şimdi hal böyle olunca gitmek istemeyen personeli zorma gönderip gitmek isteyeni göndermemek personele ve yaşam şartlarına yük oluyor işin içinden çıkamıyor ya da çıkmak için her yolu deniyor.

Bu bizim bir problemimiz peki çözüm olarak fikir ney İstanbul polisliği, belli kriterler koyarak ya mesela amir puanı 4 üzeri, durdurma cezası olmayan, en az 5 yıllık vb çoğaltılabilir olan memurların süreli sözleşme gibi de yapılabilir 5,10 senelik ya da extra olaylar terör vb haricinde devam edecek şekilde de yapılabilir idare ile memur arasında anlaşma yaparak polisin istanbul polisi olup belli bir süre şarka gitmemesi idare mesela min:10 yılda istanbulda kalıcaksın gibi şart koşabilir, ya da hiç şarka gitmemesi bu hiç şarka gitmemesi bir problem gibi gözükse de gerçekten değil çoğu insan İstanbul'dansa şarkı istiyor gönüllü şark veren,ipka vermeyen insanlar buna örnek ve istanbulun toplam polis sayısı 30 bin desek bunu isteyen 10 bin çıkar çıkmaz tabi buna min süre koyarak yani memur istanbul polisliğine imza atıp 2 sene sonra ben gitmek istiyorum dememeli ki belli bir düzen olsun(extram şeyler hariç tabi) mesela 15 yıl istanbulda kalmayı kabul edicek,30 binde 10 bin bu şekilde memur olsa şarktan

istanbula zorunlu tercih olmaz ya da çok azalır, şarka gitmek isyenler şarka gidebilir, istanbul polisi olanlar da her sene gideceğiz korkusu olmadan yaşarlar, İstanbul sayı itibari ile bunu kaldırır İstanbul'a gelmek isteyen herkes yine gelir, yeni başlayan memur için İstanbul yine oluyor ama şarktan dönen insan tercih dışı İstanbulda yapamıyor maddi ve manevi olarak kaldıramıyor.