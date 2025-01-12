Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Ocak 2025 16:25
Engelli yakını mazaret tayini

Arkadaşlar babam ağır engelli tayin için meb klavuzu okuduğumda bakmakla yükümlü olduğu baba ilgili belge mi lazım oluyor

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