KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


12 Ocak 2025 17:41
Lisans diploması iptal

önlisans üzerine lisansa tamamladım. çok pişmanım. heryer işçi kadrosuna önlisans mezunu alıyor. çünkü lisans mezunu olunca elden ayaktan düşüyoruz malum. mahkemeversem kendimi lisans diplomamı iptal ederler mi. zaten hiçbişey hatırlamıyorum falan desem


Nrgs666
12 Ocak 2025 17:53

Siz de mi İstanbul çevre şehircilik tercih edeceksiniz? Bende düşünüyorum da puanınız nedir? Benimki


Nrgs666
12 Ocak 2025 17:55

Benimki 85. Kararsızım.

Nrgs666, 1 saat önce

Siz de mi İstanbul çevre şehircilik tercih edeceksiniz? Bende düşünüyorum da puanınız nedir? Benimki

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