Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ocak 2025 17:43
Memurlara bayram ikramiyesi verilmeli

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi memurlara da verilmelidir. Bayram ikramiyesi en az yarım asgari ücrete sabitlemeli. Umarım sendikalar bu konuyu toplu sözleşmede kabul ettirir.


Mussa1453
Aday Memur
12 Ocak 2025 18:06

İhtimallerim arasında 3. Dünya savaşı var ama memurlara bayram ikramiyesi verilmesi diye bi seçenek


Mussa1453
Aday Memur
12 Ocak 2025 18:07

Yokkkkkkkkkkk

Mussa1453, 1 saat önce

İhtimallerim arasında 3. Dünya savaşı var ama memurlara bayram ikramiyesi verilmesi diye bi seçenek

Toplam 2 mesaj

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