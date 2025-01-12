Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2025 18:04
Psikiyatri

Görevdeki muvazzaf personel için A dilimi (geçirilmiş nevrotik bozukluklar) tanısı göreve devam için engel teşkil eder mi?

Çok Yazılan Konular

Maaş YetersizliğiYan Ödeme KararnamesiOYAK garantörlüğünde Sarı Banka ek hesap Göz şartı ve sınıf seçimi hakkındaUzman Jandarmalar orduevine girebilir mi?Maaşların Durumu İçler Acısı

Sözlük

askıda ekmek 3 11 Ocak Dünya Affetme Günü 4 hareli baso 1 robot çağı 3 Bırak sarhoşu kendi yıkılsın 1 günaydın sözlük 2 cumartesi kahvaltısı 2 şarkı adı ile açılan başlıklar 1 şerefsiz 1 doğalgaz faturası 1

Son Haberler

Sondaj çalışması sırasında göçük oluştu: 2 işçi toprak altında kaldıTrabzonspor 3 puanı 5 golle aldıAmedspor, Ankaragücü'nü uzatmalarda yıktıKaradeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem4 ilde yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??