KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


12 Ocak 2025 18:05
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi a kadroya etkisi

Arkadaşlar merhaba,

trafik güvenliğini tehlikeye atma suçundan dolayı hakkımda 5 yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildi. Herhangi bir hüküm almadım. Halihazırda uzman yardımcısıyım kpss a gurubuna tekrar hazırlanma aşamasındaydım sizce ileride bu süreç müfettişlik atamalarında karşıma çıkar mı ? Lütfen daha önce bu durumu yaşayan, duyan birisi varsa bilgi verebilir mi?

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