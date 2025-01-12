TSK Psikiyatri Geçmişi Hakkında Konular İçin Ayrı Bir Alan Açılmalıdır

Merhaba, Bu yazım uygulamanın Editörlerine ithafen olacaktır. Burada gördüğüm kadarıyla TSK adaylarının Psikiyatri yönetmeliği hakkında soru sorulmasına izin verilmiyor. Ama ben ve benim gibi adaylar bu konuda da aydınlanmaya, yorum almaya ihtiyaç duymaktadır. Asttasak ön başvurusu olumlu sonuçlanmış biriyim. Ama psikiyatri alanındaki şartlar ve yaşananlar hakkında da arkadaşlardan bilgi alma üzerine tartışma ihtiyacı duymaktayım. Ama açılan konularımız maalesef ki siliniyor. Bunun için sizden talebim bir çatı altına bu konu alanında sorusu olanları bir araya getirmektir. Buna dair bir konu başlığı açılmalıdır. İlginiz için teşekkür ederim

Merhaba, Bu yazım uygulamanın Editörlerine ithafen olacaktır. Burada gördüğüm kadarıyla TSK adaylarının Psikiyatri yönetmeliği hakkında soru sorulmasına izin verilmiyor. Ama ben ve benim gibi adaylar bu konuda da aydınlanmaya, yorum almaya ihtiyaç duymaktadır. Asttasak ön başvurusu olumlu sonuçlanmış biriyim. Ama psikiyatri alanındaki şartlar ve yaşananlar hakkında da arkadaşlardan bilgi alma üzerine tartışma ihtiyacı duymaktayım. Ama açılan konularımız maalesef ki siliniyor. Bunun için sizden talebim bir çatı altına bu konu alanında sorusu olanları bir araya getirmektir. Buna dair bir konu başlığı açılmalıdır. İlginiz için teşekkür ederim