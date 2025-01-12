Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2025 19:00
TSK Psikiyatri Geçmişi Hakkında Konular İçin Ayrı Bir Alan Açılmalıdır
Merhaba, Bu yazım uygulamanın Editörlerine ithafen olacaktır. Burada gördüğüm kadarıyla TSK adaylarının Psikiyatri yönetmeliği hakkında soru sorulmasına izin verilmiyor. Ama ben ve benim gibi adaylar bu konuda da aydınlanmaya, yorum almaya ihtiyaç duymaktadır. Asttasak ön başvurusu olumlu sonuçlanmış biriyim. Ama psikiyatri alanındaki şartlar ve yaşananlar hakkında da arkadaşlardan bilgi alma üzerine tartışma ihtiyacı duymaktayım. Ama açılan konularımız maalesef ki siliniyor. Bunun için sizden talebim bir çatı altına bu konu alanında sorusu olanları bir araya getirmektir. Buna dair bir konu başlığı açılmalıdır. İlginiz için teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Maaş YetersizliğiYan Ödeme KararnamesiOYAK garantörlüğünde Sarı Banka ek hesap Göz şartı ve sınıf seçimi hakkındaUzman Jandarmalar orduevine girebilir mi?Maaşların Durumu İçler Acısı

Sözlük

kumpir 1 robot çağı 3 girdap 1 yalnızlık 1 Bırak sarhoşu kendi yıkılsın 1 Kahve 1 Yaprak Dökümü Dizisi 1 Türkiye denklemi 2 başlamak bitirmenin yarısıdır 3 günaydın sözlük 2

Son Haberler

Sondaj çalışması sırasında göçük oluştu: 2 işçi toprak altında kaldıTrabzonspor 3 puanı 5 golle aldıAmedspor, Ankaragücü'nü uzatmalarda yıktıKaradeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem4 ilde yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??