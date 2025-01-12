KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2025 19:45
MSB Memur Temininde Psikiyatri Geçmişinin Önemi Var mı?

Merhaba dostlar,

Ben MSB tarafından açılan 2024 Yılı Mİlli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı,Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Memur Temini alımına başvuru yaptım. Yakında başvuru sonuçları açıklanacak. Fakat aklıma takılan bir konu var. Askeri adaylık hakkında TSK Sağlık yönetmeliğine göre Psikiyatri şartları var. Aday eğer 3 ayı geçmiş bir tedavi aldı ise veyahut aldığı tedavinin üzerinden 3 yıl şartı tamamlanmadı ise elenme söz konusu. Sırf bu yüzden Asttasak ön başvurum olumlu olmasına rağmen mülakatlara gidemeyeceğim. Bu durum aynı şekilde Sivil bir memura da geçerli mi ? Bu konuda bilgiye sahip arkadaşlar bilgisini paylaşırsa çok sevinirim, teşekkürler.

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