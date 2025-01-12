Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : Radore


12 Ocak 2025 20:15
Psikolojik Yardım

Öncelikle kısaca durumumdan bahsetmek istiyorum.. Bazı sebeplerden dolayı artık psikolojik olarak ciddi anlamda çok zordayım.. Belki birikim de diyebiliriz.. Bazı şeyleri kafamdan atamıyorum.. Bu da benim yaşam kalitemi yerle bir ediyor.. Kısa kısa ağlama nöbetleri geçiriyorum.. Kendime gelemiyorum bir türlü.. Geceleri iç sızıltısı ile uyanıyorum.. Hiç kimseye, hiç bir şeye inancım kalmadı.. Beklentim kalmadı.. umudum yok.. Ne kadar yazarsam yazayım anlatamam..

Sormak istediğim şu.. bu durumlardan beni bir nebze de olsa kurtaracak rahat ettirecek bir ilaç var mı.. doktora gidemem..

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