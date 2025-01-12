Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


12 Ocak 2025 20:18
nakil
merhaba X belediyesinde zabita olarak Görev yapmaktayım oglumun engelli raporu vardı %99 X belediye oğlumun tedavi gördüğü ildeki belediyelere nakil gitmek istiyorum raporu sunduğum halde olumsuz dönüş sağlıyorlar görev yaptığım bölgede oğluma göre hastane tedavisi yoktur bu konuyla ilgisi bilgisi olan yardımcı olabilir nerelere yazmam lazım nakil olmam için

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