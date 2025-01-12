merhaba X belediyesinde zabita olarak Görev yapmaktayım oglumun engelli raporu vardı %99 X belediye oğlumun tedavi gördüğü ildeki belediyelere nakil gitmek istiyorum raporu sunduğum halde olumsuz dönüş sağlıyorlar görev yaptığım bölgede oğluma göre hastane tedavisi yoktur bu konuyla ilgisi bilgisi olan yardımcı olabilir nerelere yazmam lazım nakil olmam için

merhaba X belediyesinde zabita olarak Görev yapmaktayım oglumun engelli raporu vardı %99 X belediye oğlumun tedavi gördüğü ildeki belediyelere nakil gitmek istiyorum raporu sunduğum halde olumsuz dönüş sağlıyorlar görev yaptığım bölgede oğluma göre hastane tedavisi yoktur bu konuyla ilgisi bilgisi olan yardımcı olabilir nerelere yazmam lazım nakil olmam için