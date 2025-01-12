Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Üniversitenin idari mahkeme kararını uygulamamasımahkemeye versem?İstanbul?da en yüksek sds veren belediyeArşiv soruşturmasıBelediye maaşİzmir Büyüksehir ve ilçe Belediyeleri hakkinda2025 Naklen Atama KontejanlarıYüksek Lisans Mezunu Devlet Memurları Üniversitede Ders Verebilirmi?Çapraz tayin yönetmeliği geliyorGeçici Görevlendirme Hakkında
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??