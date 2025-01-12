Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Ocak 2025 20:25
EKYS Hakkında
bu sene ekys ile son kez mi müdür yard alınacak? sonra akademi üzerinden alınacak diye hatırlıyorum. yanılmıyorsam 15 ocakta başvurular başlıyor, idarecilik zor mu özellikle doğu okullarında?

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