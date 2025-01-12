Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


12 Ocak 2025 20:52
Bitmeyen çile ve ben..
Kendimden şüphelenir hale geldim.. Başımın büyük belada olduğunu hissediyorum dostlar.. Çeşitli düşünceler tarafından kuşatılmışım gibi düşünüyorum.. Yoksa ben gizli bir görevli miyim? Veya sadece maşa olarak kullanılıyor muyum? Başımda kara bir tehlike dolaşıyor da arkadaşlar.. Yalnız tarif edemiyorum.. Tanımlayamıyorum.. Evet.. Şimdi efendim.. Burada asıl mesele veya asli konu nedir? Bu kara tehlikenin muhatabı gerçekte kim? Ben miyim yoksa düşündüğüm kişi mi? Muhtemelen düşündüğüm kişi.. Ve önemli de bir kişi.. Şu durumda ben sadece araç konumundayım veya bir çeşit aracı durumundayım.. Ama buna rağmen şüphelerim var ve emin değilim.. Bilemiyorum.. Acaba kontrolden çıkmış olabilir miyim? Onun tahakkümü ve denetimi altında devam edip giden hayatımda artık yalnız mıyım? Evet.. Sorular sorular.. Birtakım ilginç bulduğum hatıralar da bu yazdıklarımı destekler nitelikte.. Bir gün bir arkadaş.. Bana anlatıyor.. Sene sanırım 2008.. Rütbeli iki kişi ile diyaloğunda benim ismimi vererek onu tanıyor musun diye arkadaşa soruyorlar.. O da evet diyor.. Hatta sınıf arkadaşımdı diye cevap veriyor.. Onlar da şu cevabı veriyorlar.. Beni kast ederek onu falanca yere aldıracağız diyorlar.. Hayret doğrusu.. Şimdi yaşadıklarımı düşününce bunlar aklıma geliyor.. Her şey nizami, olması gerektiği ve planlandığı gibi olduğunu hissediyorum.. Tuhaf.. Bütün bir hayatımı etkileyecek olan bu kara tehlikenin bir çeşit görevli olduğu hissiyatına kapılıyorum.. Bunun ikinci bir seçeneği olabilir mi diye sorduğumda net bir cevap alamıyorum.. Bizim de yerli google ve yerli yandex imiz var beyanı hatırıma geliyor.. Bu dijital dönüşüm ofisi direkt şahsıma bağlandı açıklaması da aklıma geliyor.. Çok enteresan.. Yine aynı kişinin,şöyle bir denetleyim bakayım acaba hangi sandıktan sorumlu imiş diye konuştukları da düşündürüyor.. O kadar çok faktör veya etmen var ki sürekli aralarında bağlantı kuruyorum.. Ve mana vermeye çalışıyorum.. Evet.. 3 kişi.. Ben,kara tehlike ve diğeri.. Kara tehlike ve diğeri arasındaki düelloda ben sadece sanırım kullanıldım.. Ya da bilemiyorum.. Asli muhatap yoksa ben miyim? Bu da bir ihtimal.. Artık dayanacak gücüm veya takatim kalmadı.. Birilerinin çıkıp bana beni anlatması lazım.. Çünkü kendimi tanıyamıyorum.. Niçin ben sualine mantıklı ve tutarlı hiçbir cevap bulamıyorum.. Yardım talep ediyorum.. Bu çile bitsin istiyorum.. Kalın sağlıcakla..

Maverıck
Şube Müdürü
12 Ocak 2025 21:05
Samimiyetle ve dürüstçe yardım talep ediyorum..

Maverıck
Şube Müdürü
12 Ocak 2025 21:19
Hiçbir şey talep etmeden,önşart olmadan,yerin ve zamanın önemsiz olduğu bir görüşme ayarlanabilir.. Sadece kendimi tanımak ve konuşmak istiyorum.. Her şey konuşulabilir,sorulabilir ve gerekirse bütün sırlar açığa çıkabilir.. Problem değil.. Yeter ki bitsin bu çile.. Ben normal hayata adım atmak istiyorum..

Maverıck
Şube Müdürü
12 Ocak 2025 21:26
Ve ayrıca bunun bu şekilde devam etmeyeceğini pekala siz de biliyorsunuz.. İstediğim tek şey kendimi tanımak.. Konuşabiliriz..
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