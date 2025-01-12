Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


12 Ocak 2025 20:53
Atandım Şirket Sahibiyim Yardım!

Bu konuda bir tecrübe sahibinin yardımına ihtiyacım var.

Merkezi atamalarda Tedaş?a atandım. 399?a tabiyim. Müdürü olarak gözüktüğüm tek ortaklı tasfiye! halinde bir limited şirketim var. Tasfiye süreci 7-8 aya kadar çıkabiliyor. Tedaş içinde belge gönderme sürecindeyiz. Memur olmamda sıkıntı olur mu? Bilgisi olanlar yardımcı olursa sevinirim.

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