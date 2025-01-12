KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


12 Ocak 2025 20:59
sözleşmeli personel kadroya kesin geçiyor mu?
iyi akşamlar dilerim. 4b sözleşmeli personellerin hepsi 3+1 den sonra kadroya geçiyor mu? yoksa kurumun insafına mı kalmış durum?

figo0
Aday Memur
12 Ocak 2025 21:22

3+1'den sonra olmaz 3 yıldan sonra olur. kurumun insafı diye bir şey yoktur. kazanılmış hak vardır. kazanılmış hakkı seve seve vermek zorundadırlar.

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