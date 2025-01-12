Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2025 21:09
nafaka
slm 2000 TL nafaka veriyorum Üfe oranında arttırım kararı alındı. 15.01.2025 de zamlı olarak yatiracam Üfe oranlarına bakınca emin olamadım yıllık ortalama konusunda bu konuda bilgi sahibi yardımcı olabilir mi birisi bana lütfen

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