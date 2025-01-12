Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ocak 2025 21:15
Maaş Hesaplama
Memurlar net maaş hesaplama ile bordroyu karşılaştırdım baya eksik çıktı sebebi nedir acaba

aliceee
Aday Memur
12 Ocak 2025 21:29

Hangisi daha fazla? Bordro mu? Maaş hesaplama mı?

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