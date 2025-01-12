50D ve 33A Meselesindeki Belirsizlik Üzerine

Hocam merhaba. İkinci gruptaki hocalarınızın verdiği bilgi doğru. Üniversite insiyatifinde değil 33e geçirmek. Kanun çıkması gerekiyor. Sizin dediğiniz kanunla da geçemezsiniz. Kanun metnini aşağıya yazıyorum.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

kapsamında istihdam edilenlerden tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte

uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek

lisans veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış

araştırma görevlilerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde talep

etmeleri ve 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Kanununun 3 üncü maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla, kadrolarının bulunduğu

üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim

Kurulu yetkilidir.

Hükmün ilk lafzında "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte .... istihdam edilenler" diye kapsam net bir şekilde belirlenmiş. Kanun 9 Şubat 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı ve dolasıyla 9 Şubat 2023 tarihinde aktif olarak çalışan 50/d'lileri kapsadı. Bu 50dliler 9 ağustos 2023'e kadar dilekçe vermesi halinde 33aya alındılar. Ancak 10 Şubat 2023 ve daha sonraki tarihlerde 50/d olarak atananlar kanun kapsamına girmiyor. Bunlar dilekçe verse de red veriliyor. Bu sebepten ötürü bu kanun maddesi uyarınca bizler kapsamda değiliz ve 33/a geçiş hakkımız yok maalesef.

Sadece şöyle bir arada kalmış grup var. 9 şubat 2023'te kanun çıktığında, aralık 2022 arş gör ilanlarının atamaları yapılıyordu, bu ilanlardaki kadroları kazanan 300-400 civarı arş gör 9 şubat 2023 günü kadroyu kazanmış ya da sınavına girmişlerdi ama göreve başlamamışlardı (arşiv araştırması sebebiyle) bunnlar mart-nisan 2023 gibi göreve başladılar, önce bunlarda dilekçe verdiler bizde hak sahibiyiz diye, üniversiteler reddetti 9 şubat 2023 günü görevde değildiniz diye. Sonra yök haziran 2023 görüş soran okullara "arş gör sınava 9 şubattan önce girdiyse 33aya geçirmeniz uygundur ama son karar üniversitenindir" dedi ve bu karara göre bu grubun da çok büyük bir kısmı geçti ancak inat edip bu yök görüşüne rağmen geçirmeyen az sayıda okulda oldu. Bunlardan mahkemeye gidip kazananda var kaybeden de. O grubunda büyük bir kısmı geçti ama bu kadar. Bunun dışında kadrosu 9 şubat 2023'ten sonra açılan her arş gör kapsam dışı maalesef

İşin daha kötüsü, üniversitenin insiyatifinde de değil bu durum. Eskiden (1 ocak 2018 öncesinde) üniversite isterse 50d isterse 33a atama yapabiliyor, 50dlileri de isterse 33aya aktarabiliyordu. Ancak 1 ocak 2018'de 2547 sayılı kanun değiştirildi ve üniversitenin 33a geçirmesi veya sıfırdan 33a ataması kaldırıldı. Yaklaşık 7 yıldır tüm devlet üniversiteleri 50d atama yapmak zorunda isteselerde 33a kadrosu açamazlar. Sadece dediğiniz gibi istisnai bir kanun çıkmıştı 2 sene önce ve aktif 50dliler 33aya alındı. Bizim de geçebilmemiz için aynı bunun gibi yeniden buna benzer bir kanun çıkarılması gerekiyor devlet tarafından. Üstelik artık 33aya geçiş yök kararı ya da yazısıyla da düzenlenemez, illaki meclisten kanun geçecek. )2547 sayılı kanunun "araştırma görevlisi istihdamı" başlıklı ek madde 38 gereğince) üstelik o bahsettiğiniz 2 sene önceki kanunda çok zor çıkmıştı, kanundan önce yaklaşık 40 bin 50dli vardı ve bunlar her gün milletvekilleriyle görüştüler ankarada, twitter çalışması yaptılar aylarca uğraştılar ve güç bela kurtarabildiler kendilerini, yök ve rektörler de çok sıcak değildi 33a gelirse yatarlar, çalışmazlar gözüyle bakıyorlardı (hala öyle bakıyorlar bu arada) ve bu sebepten ötürü istemeye istemeye kadro verdiler. üstelik kanunla birlikte yığılma da büyük oranda eritildi herkes 33aya geçti şu anda akademide aktif 50'dli sayısı 2-2 bin arş gör civarı anca var tekrardan böyle bir kanun çıkması için gene sayısal olarak yığılma olması ve çalışma yapılması lazım. Ben en az 4-5 sene geleceğine ihtimal vermiyorum hatta belki de hiç gelmeyecek...