Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2025 22:09
Unvan değişikliği hk.

Merhabalar infaz koruma kadrosundan şoför kadrosuna onvan değişikliği var mı acaba


Astalavista56
12 Ocak 2025 23:10

İkm daha iyi değil mi ama

Toplam 1 mesaj

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