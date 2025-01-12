Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ocak 2025 22:12
Memur-sen başkanı maaşı

Sayın Ali bey bu satırları size en içten duygularımla yazıyorum,bahse konu olan maaşınızı sendika üyelerinize açıklama gereğini ne zaman yerine getireceksiniz ve söylendiği gibi kaç yerden maaş alıyorsunuz bendeniz MEB görevlisi iken karayolları Mahmutbey gişelerinden de maaş almak istiyorum düşündüm de neden olmasın değil mi

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