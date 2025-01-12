KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


12 Ocak 2025 23:05
657'den 399'a Geçiş Mümkün mü?

2025/3 ataması veya açıktan 657 ile atanırsam merkeziden 399a tercih verebiliyor muyum bekleme süresi olmadan? İnternette araştırdım net bi cevaba varamadım.

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