Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : crops35


12 Ocak 2025 23:30
İstirahat Raporu Sonrası Hastane Heyetine Sevk Edilen Memur Ne Zaman Gitmeli?

Merhaba.

1 gün istirahat raporu aldım. Kurumum hastaneye sevk edecek. Bunun için Personel Dairesinden aradılar ve tebligatımı almamı söylediler. Ben raporumu "cuma günü" aldım. Araya haftasonu girdiği için tebligatı Cumartesi günü yapamadılar ve Pazartesi gelip almamı söylediler. Ancak resmi olarak Pazartesi günü hafta izinliyim. Resmi olarak izinli olduğum halde hastaneye sevk tebligatımı almak zorunda mıyım? Yoksa Salı günü gidip almamda bir sakınca var mı?

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