Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Ocak 2025 23:32
Aylıksız İzin

Merhabalar . Eşim yabancı uyruklu . Göç idaresinden dolayı zor duruma düştük ve eşimi 6 aylığına ülkesine göndermek zorunda kaldım . ( 6 ay giriş yasağı verildi)Orada tek başına , ben de bu süreci onunla geçirmek istiyorum . Mesleğe başlayalım 1.5 sene oldu henüz . Aylıksız izin almamın bir yolu yok mu ? Amirlerime durumu bildirsem onlar bu hususta yardımcı olurlar mı ?

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