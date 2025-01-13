Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ocak 2025 07:19
İstanbul, bildiğin çile

9 yıldır istanbuldayım , bu sene Allah ın izniyle şarka gideriz inşallah. Ama İstanbul a gelecek arkadaşlara Allah sabır versin, sabah 06.30 da bile 10 dk lık yolu 40 dk da gidiyoruz. Akşam iş çıkışını söylemiyorum bile. İstanbul kadrosu asla başka yerlerdeki ile bir tutulmamalı.


wizyy
Şef
13 Ocak 2025 08:23

istanbulda gördüğün saygıyı başka yerde göremezsin. ufak yerde rahat ederim fikri pek gerçekçi değil bu işte. 12/12 ek görevler şehir dışı görevler bunların bir çoğu istanbulda yok.


uluslararası2
Şef
13 Ocak 2025 08:28

Ne saygısı dostum , herhangi bir batı ili ya da doğu ilindeki polise duyulan saygı ne ise istanbulda da aynı. Ayrıca emin ol 12 12 ler de eksik olmuyor. Bunların dışında kira fiyatları , trafiği marketi pazarı saymıyorum bile. Hiçbir meslektaşımın İstanbul a düşmesini istemem ama illa ki gelecek birileri. Çok şükür ben süresini bitirdim fazladan da kaldım, gitmemiz an meselesi , gelen minimum 10 yıl burada

wizyy, 45 dk. önce

istanbulda gördüğün saygıyı başka yerde göremezsin. ufak yerde rahat ederim fikri pek gerçekçi değil bu işte. 12/12 ek görevler şehir dışı görevler bunların bir çoğu istanbulda yok.


esinguler0684
Memur
13 Ocak 2025 08:50

Ben her zaman söylüyorum büyükşehirlerde çalışanlara ek ödeme verilmeli ayrıca Gece ve Bayram tazminatlarıda verilmeli

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