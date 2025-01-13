Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Ocak 2025 08:57
2023 te gelen kadroya geçmedim ... geçmek istediğime dair dilekçe gönderdim RED GELDİ

arkadaşlar 2023 te gelen kadroya zamanında bulunduğum cezaevi çok kötü olması nedeniyle istifa edip yurt dışına gitme gibi bir niyetim vardı bu sebeple geçmedim... daha sonra tayin yazdım başka bir yere naklim çıktı şu anda bulunduğum cezaevi şartları iyi kadroya geçmek istedim ancak geçmek istemediğime dair dilekçemin olması ve 1 ay içinde geçmek istediğime dair dilekçemin olmaması nedeniyle red edilmiş.... bu durumda olan vardım dava vs. açan oldu mu ne aşamada ...

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiMobbinge maruz kaldığı için intihar eden savcı adayı hakkında ne düşünüyorsunuz?Son 1 ayda 3 intihar vakası.Evrakların sorumluluğuİnfaz koruma memurluğu unvan değişikliğiGörevde yükselme yönetmelik değişikliği hk.2025 yılı isteğe bağlı nakil çalışması hakkındaUnvan değişikliği hk.15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Engelli memur kademe derece

Sözlük

bize demedi 2 doğalgaz faturası 1 Kahve 1 yalnızlık 2 Agatha Christie 1 squid game 2 goril 3 askıda ekmek 2 narcos 1 birlikte iyi giden iki kelime 2

Son Haberler

Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal oldu'Yenidoğan Çetesi' davasında ikinci duruşmaİnternet alışverişlerinde iade hakkı kalktı mı? Bakanlıktan önemli açıklamaHakkari'de deprem olduAkdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Eş başkanlar tutuklandı

Editörün Seçimi

2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??