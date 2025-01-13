KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


13 Ocak 2025 09:44
Tercih konusunda nihai bilgi

2025/3 gibi osym nin yaptigi sözleşmeli ara alımlarda tercih yapıp kazananlar tekrar 2025/1 gibi merkezi alimlarda tercih yapabiliyor mu? Net bilgisi olan var mi?


elk muhendis
Şef
13 Ocak 2025 09:53

tercih yapar.

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