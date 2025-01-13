Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Ocak 2025 09:47
Mazeret atamasi Diyarbakır ingilizce

Diyarbakır'a mazeret tercihi yapacağım okullar hakkında bilgim yok maalesef

Hamravat ortaokulu

Mehmet Mecit yalçın Anadolu lisesi

İbni Sina mesleki ve teknik lisesi

Bu okullarla ilgili bilgisi olan var mı kadro idare öğrenci profili

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