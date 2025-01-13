Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ocak 2025 09:50
4d sürekli işçi işkur girişli eş durumu

merhabalar

ben kadrolu hemşireyim

eşim 4d sürekli işçi eş durumuyla yanıma gelebilir mi daha önce deneyen başarılı olan var mı acaba

teşekkürler

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