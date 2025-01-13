Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ocak 2025 09:54
14 yıllık memurum, seneye emekli olabilir miyim?

Arkadaşlar e-devlette 15 yıllık memuriyet şartlarını karşılamam için yaklaşık 300 günlük bir sürem kalmış. maaşsız, ödeneksiz, yaşı beklemek üzere emekliliğe ayrılabilir miyim?


alikuşcu
Aday Memur
13 Ocak 2025 10:38

emin olmamakla beraber 4c için 25 yıl şartı var 4b yada 4a dan 15 yıl şartı var çıkıp bir yerde sigortalı olursan bir süre, olabilir gibi.


kitkanun
Şube Müdürü
13 Ocak 2025 12:01

https://www.memurlar.net/haber/1084673/5510-a-tabi-memur-15-yildan-emekli-olabilir-mi.html

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