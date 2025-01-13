Ocak 2025 Enflasyonu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemurlara 13 Ocak Müjdesi: Maaşlara Ek Zam Geliyor!Sizce memurların 2025 temmuz zam oranı kaç olur?Bordrodan Anlayan Arkadaşlar Yardım Lütfen2024 Aralık maaşlarımızı yazalımPromosyon Hassasiyeti2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Maaşımda 444 lira eksikSözleşmeli Memur Maaşının Asgari Ücretten ÖdenmesiMemur-Sen başkanının maaşı.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadımRefah payı için adım atılmalıMemur emeklisinin fakirleştirilmesi.Maaş genelgesi yayınlandı.Maaş artışı bekleyenlerTemenni mi duyum mu ??