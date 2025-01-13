Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ocak 2025 12:21
Taraflı Haber Sitesi Memurlar.Net

Bir sürü sendika iş bırakma eylemi yapıyor bugün ama memurlar.net 2 satır haber yapmıyor. Sarı sendikala gibi burası da sapsarı oldu iyice.

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