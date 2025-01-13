Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ocak 2025 12:28
Boyun fıtığı ameliyatı olan var mı?

Sol kol ve omuzum çok ağrıyor. Gece mesailerinde bana engel oluyor. Uzanıp istirahat etmeden rahatlamıyor. Doktorlar ameliyat dedi. İzin rapor vs nereye kadar ötelerin bilmiyorum. Ameliyat olupta tavsiye verebilecek varmı? Çelik yelek kask omuz silah taşıyacak halim kalmadı. Meslekle alakalı nasıl bi dönüş olur bana? Atılırmıyım?

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