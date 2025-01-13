KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Ocak 2025 12:35
2025/3 Çevre Şehircilik Bakanlığı - Emlak Yönetimi Puanlar kaça düşer?

Varmı fikri olan arkadaşlar, emlak ve emlak yönetimi puanlar ne olur?

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