KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİSLERİN MESLEK KANUNU TALEBİ

TBMM de numaralı 13/01/2025 D28-G22851 dilekçeyi başta siz ve aile fertleriniz olmak üzere e devlet üzerinden imzalayarak katkı sunabilirsiniz dilekçenin içeriği aşağıda belirtilmiştir.

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİSLER İÇİN MESLEK KANUNU TALEBİ

Ülkenin her alanda gelişmesi için gerek üstyapı gerekse de altyapı çalışmalarında gece gündüz demeden zorlu şartlarda risk ve sorumluluk alarak fedakârca çalışan, milyarlarca liralık işlerin ihale dokümanlarının hazırlanması ve ihalesinin yapılmasından, işlerin teslimine kadar görev alan kamu mühendislerinin özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde teknik hizmetler sınıfının en üst noktasında görev yapan ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin unvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşmanın ve mesleki gelişimin düzenlenmesine gereksinim bulunmaktadır. Bu konuda ''MÜHENDİSLİK MESLEK KANUNU'' nun düzenlenmesi hem mesleki standartlaşmanın hem de Türkiye'nin inovasyon gelişimde merkez olmasına katkı sağlayacaktır. Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir şekilde, övünülecek projelerin katlanarak devam etmesi ve çalışma barışının sağlanabilmesi için Kamu Mühendisleri olarak aşağıda yer alan hususlarda iyileştirmeler talep ediyoruz.

1-''Teknik iyileştirme'' adı altında diğer mesleklere verilen teşvik ödemesi gibi bir iyileştirmenin kamuda çalışan tüm mühendisler için de düzenlenmesi,

2-Kamuda çalışan tüm mühendislere aldıkları büyük sorumluluğun karşılığı olarak ''Risk ve Sorumluluk Tazminatı'' adı altında yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması,

3-Ek ödemelerimizin (dengimiz olan hakim, savcı ve doktorluk gibi meslekler göz önünde bulundurularak) kamuda çalışan tüm mühendisler için arttırılması,

4-Aylık tutarımızın, Yan ödeme oranının, Taban aylık katsayısının, Sözleşme ücretlerimizin, Ek gösterge yansıtma oranlarımızın (en az % 195 olması), Ek göstergelerimizin (en az 6400 olması) ve Özel hizmet tazminat oranlarının (en az %250 olması) vb. kamuda çalışan tüm mühendisler için arttırılması, gerekmektedir. Gereğinin yapılmasını arz ederim