Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ocak 2025 13:06
Sağlık Bakanlığı kadro talebi toplamaya başladı mı ?

Birkaç yerden bu tarzda duyumlar geliyor acaba başlandı mı kadro talebi toplanma olayı ? var mı bilgisi olan

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