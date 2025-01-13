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Editörler : supporters.


13 Ocak 2025 14:24
Aöf Bilgisayar Programcılığı mezunu Unvan Değişikliği Sınavına

Arkadaşlar merhaba.

Aöf Bilgisayar Programcılığı mezunu birisi görev yaptığı kamu kurumunun açmış olduğu Unvan Değişikliği sınavına bilgisayar teknikerliği için başvurabllirmi.

Unvan Değişikliğinden örgün - aöf diye bir fark oluyormu

ilginize teşekkür ederim.


Memurilanlari
Aday Memur
13 Ocak 2025 15:01

Fark yok. Başvurabilirsin.

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