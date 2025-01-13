Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ocak 2025 15:16
Ortopedi dilim raporu

Merhaba Ortopedi den kurula sevkim yapıldı Düşme sonucu dirsek içi parçalı kırık vida tel takıldı ortopediden girdim doktor böyle şeyle ilk defa karşılaştım dedi durumu anlattım dirsek bölgesi hareket kısırlığı açma ve kapama 60 seans fizik tedavi gördüğümü söyledim sonrasında kendisi fizik tedaviye sevk etti orayada girdim ölçüm yaptılar silah kullanamazsın dedi tamam dedi. ama yönetlekle alakalı D-C gibi söylemler hiç geçmedi sonrasında kurul günü verildi orada mı belli olacak son durum bilgisi olan var mıdır?

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