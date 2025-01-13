Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ocak 2025 15:47
1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması:

Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz.

İkinci çocuk için her ay 1500 lira.

Üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz.


egop0
Aday Memur
13 Ocak 2025 15:54

özel şartlar olur mu bilinmez ama kapsar bence


Mr.worldwide
Şube Müdürü
13 Ocak 2025 16:01

Doğum sonrası çalışan annelere doğum iznini ücretli 1 yıl olarak yapılması gerekirdi.


murdock reis
Genel Müdür
13 Ocak 2025 16:10

meclise gelmesi ve kanunlaşması lazım. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olsa bari.


mimarmuhendis
Şef
13 Ocak 2025 16:16

zengin fakir memur işçi ayrılmaksızın herkese yapılır doğum yardımı . Mühim olan doğum izinlerinin arttırılması idi memuriyette kesinlikle.

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