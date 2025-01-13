Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Ocak 2025 15:54
657 degisen 108 madde

merhaba,

657nin 108. maddesindeki yeni degisikli ile esi yurt disinda kamu sermayeli kurum ve kuruluslarda calisanlar da ucretsiz izin alabilecek gibi gozukuyor. bundan yararlanan veya bu kurumlarin hangilerini oldugunu bilen var midir?

tesekkurler.

"Türkiye?nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda çalışanlar ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurtdışı birimlerinde çalışanların ya da bu kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan altı aydan fazla yurtdışında görevlendirilenlerin memur olan eşlerine bu durumun her yıl kurumuna belgelendirilmesi kaydıyla 10 yılı aşmamak üzere bunların görev süresince aylıksız izin verilebilir."

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