KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


13 Ocak 2025 16:27
KİT ler arası eş tayin durumu hk.

Merhaba arkadaşlar bir sorum olacaktı örneğin bir kit kurumuna atanildiginda eşi de farklı şehirde farkli kurumda kitte görev alıyorsa es tayin durumu nasıl oluyor imkanı var mı bulunduğu yerde aynı kit kurumu bulunmayacak bu detay önemli


the back of furkan
Şube Müdürü
13 Ocak 2025 18:00

zor. teiaş ülke genelinde var ama etimaden, çaykur her yerde yok.


Volkan5225
Aday Memur
13 Ocak 2025 18:35

Bende caykurdayim işte Furkan hocam sende plan vardır:)

the back of furkan, Dün

zor. teiaş ülke genelinde var ama etimaden, çaykur her yerde yok.


Sansasyonell
Aday Memur
13 Ocak 2025 19:42

Çaykur çakılı

Volkan5225, Dün

Bende caykurdayim işte Furkan hocam sende plan vardır:)


the back of furkan
Şube Müdürü
13 Ocak 2025 23:45

kitlerin genel sorunu bu tayin zor. o yüzden kendi memleketine ya da istediğin şehre atanmak önemli. 4bli alımlara başvurulabilir ortak istenilen şehre. ya da 2026

Volkan5225, Dün

Bende caykurdayim işte Furkan hocam sende plan vardır:)

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