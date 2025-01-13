Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Ocak 2025 16:29
Doğrudan İdare Mahkemesine Başvurmak

Kıymetli arkadaşlar yüksek lisans yapan idarecilerin %7 artırımlı ekders alması talebi ile idare mahkemesine dava açmayı düşünüyorum. Bu konuda olumlu sonuçlanmış pek çok emsal dava zaten var. Sendikam yok sizce herhangi bir avukata vakelet verip onunla mı dava açayım yoksa doğrudan kendim idare mahkemesine dilekçe ile başvurarak mı ? Yani olumlu ve olumsuz yönleri nasıl olur sizce benim için ?


basogret
Aday Memur
13 Ocak 2025 16:31

rehberlikçi alıyor idare neden almasın rehberlikçilere ek ders verilmesin dersle bir alakaları yok zaten


omerkose07
Memur
13 Ocak 2025 16:44

Çok haklısınız ama Hazine ve Maliye bakanlığı idareciler için olumsuz görüş belirttiği için şuan bize verilmiyor bu sebepten birçok dava duyup görmeye başladım ve bende bu yola girmeye karar verdim. Sadece avukatlı mı avukatsız mı yapayım onu bilemedim.

basogret, 3 saat önce

rehberlikçi alıyor idare neden almasın rehberlikçilere ek ders verilmesin dersle bir alakaları yok zaten


Pratik Hoca
Şef
13 Ocak 2025 17:13

Hocam aynı durumdayım. Davam devsm ediyor. Yaklaşık 3/5 ay sürüyormuş. İdare bir üdt mahkemeye itiraz ediyor ve devamındada 1/3 sy temyiz süreci.

Önerim şu bir sendikaya üye olup bunu sendika aracılığı ile yapın. EBS den istifa ettiyseniz TES e veya TES den istifa ettiyseniz EBS veya başka sendikaya üye olun. Süreç uzun takip işi zor gibi. İlaveten dava başvurusunda teknik bir dil kullanmak gerek. Bir avukattan destek alsanız 1500 TL danışmanlık ücreti. Artı 2 küsür dava işlemi vsr.


omerkose07
Memur
13 Ocak 2025 18:17

Teşekkürler hocam. Sendikaya girmek istemiyorum ama normal bi avukat bulup öyle de başlatabilirim. Peki temyiz sürecinin aleyhte sonuçlandığı oluyormu yoksa süreç tamamen bittikten sonra mesela 6 ay sonra artık artırımlı ekders almaya başlanabiliyormu ?

Pratik Hoca, 2 saat önce

Hocam aynı durumdayım. Davam devsm ediyor. Yaklaşık 3/5 ay sürüyormuş. İdare bir üdt mahkemeye itiraz ediyor ve devamındada 1/3 sy temyiz süreci.

Önerim şu bir sendikaya üye olup bunu sendika aracılığı ile yapın. EBS den istifa ettiyseniz TES e veya TES den istifa ettiyseniz EBS veya başka sendikaya üye olun. Süreç uzun takip işi zor gibi. İlaveten dava başvurusunda teknik bir dil kullanmak gerek. Bir avukattan destek alsanız 1500 TL danışmanlık ücreti. Artı 2 küsür dava işlemi vsr.

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