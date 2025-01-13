Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : crops35


13 Ocak 2025 16:45
3'lü vardiya sitemi

Arkadaşlar iyi günler sorum şu

Sözleşmeli veya kadrolu memurlar 3lü vardiya sisteminde çalıştırılabilir mi düzenli olarak ve bunun için vardiya tazminatı ödenir mi ve bu çalışmayı hangi kanuna dayanarak yaptırabilir?(Koruma Güvenlik personelleri hariç soruyorum memur şoför veya düz memur için soruyorum)

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