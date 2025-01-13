Futboldan soğuttunuz

2 senedir gs ve fb nin dalaşı cidden gına getirdi .

Bu sene mourinho da geldi diye maçları izleyim dedim , en azından gs ve fb nin maçlarını izledim , böyle rezillik cidden olamaz .

Yaptıkları kavga resmen kıyakçılık kavgası , türkçesi şu ki ; sen bedavadan 20 puan aldın , ben 19 da kaldım, uluorta milletin gözüne sokarcasına bunun kavgasını yapıyorlar . Gidin biraz diğer maçları izleyin , neler oluyor bakın .

Gündüz programı sarışın kavgasının bu ülke futboluna zerre katkısı yok, olmayacak .